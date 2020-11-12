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Виртуальный шоурум Meridian Audio


12.11.2020 09:56

 

 

В связи с очередным локдауном в странах Европы компания Meridian Audio предоставила всем желающим посетить её шоурум возможность сделать это виртуально.

 

Meridian Audio сожалеет об отмене многих мероприятий, запланированных на этот год. Для того, чтобы дилеры, поклонники бренда и все, кто интересуется продукцией компании, могли увидеть весь ассортимент и узнать о новинках, был создан шоурум виртуальный. 3D-тур на сайте Meridian Audio – это возможность «пройти» по всем этажам и залам, остановиться у каждой модели, получить подробную информацию об акустических системах и электронных компонентах Meridian… 

 

В ближайшее время компания планирует провести серию вебинаров, которые пройдут в режиме реального времени. Вкупе с 3D-туром по штаб-квартире Meridian Audio это поможет деловым партнёрам и клиентам бренда хотя бы частично компенсировать отсутствие физической возможности увидеть представленное в шоуруме аудио оборудование «вживую».

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