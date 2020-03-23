Вирус инсталлятору не помеха

23.03.2020 14:21

Инсталляторы США рекомендуют своим коллегам в других странах оптимизировать способы взаимодействия с заказчиками в ситуации, когда люди вынуждены оставаться дома и общение «лицом к лицу» сведено к минимуму.

Американские специалисты считают, что нынешние непростые для всего мира времена открывают перед интеграторами новые перспективы. Закрытие школ и офисов создаёт потребность в надежных домашних сетях и эффективных решениях для проведения видеоконференций. В такой ситуации компаниям, оказывающим услуги в сфере электронных инсталляций, в первую очередь следует обратить внимание клиентов на возможность удалённых покупок и получения технической поддержки. Кроме того, такой инструмент общения, как социальные сети, следует использовать более активно, поскольку для многих он становится основным способом коммуникации.

Предполагается, что в ближайшее время увеличится число обращений пользователей в чаты компаний и в службу техподдержки. Поэтому стоит обратить внимание на то, чтобы любого рода объявления на веб-сайтах и в соцсетях были максимально информативными и понятными; увеличить частоту электронных рассылок; обеспечить клиентам возможность связаться со специалистами без долгого ожидания на телефонной линии или в онлайн-переписке на сайте.