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Vizio: саундбар с вращающимися динамиками


08.01.2020 09:00

 

 

Производители аудио-видео компонентов для домашнего использования сообщают о выпуске всё новых и новых моделей телевизоров и саундбаров. На прошедшей в США крупнейшей выставке потребительской электроники CES 2020 американская компания Vizio также показала ряд новинок.

 

Vizio – крупнейший производитель ТВ из США; его продукция находится на третьем месте по популярности после Samsung и TCL. На выставку компания привезла новые модели «умных» 4K-телевизоров, а также свои первые устройства с OLED дисплеями.

 

Фирменная High End линейка P-Series – это 65- и 75-дюймовые модели Quantum, а также топовая 85-дюймовая Quantum X. Последняя имеет пиковую яркость 3000 нит и 792 локальных диммируемых зон для лучшей контрастности. Для сравнения, в моделях Quantum яркость 1200 нит, а диммируемых зон всего 240.
Также в ассортименте производителя представлены телевизоры-«середнячки» серии M и модели начальной ценовой категории V-Series. В последней – самый большой выбор диагоналей (от 40 до 70 дюймов, включая не самые популярные 43, 58 и 60 дюймов).

 

Кроме  того, Vizio показала полную линейку саундбаров, включая модель Elevate с 18-ю динамиками, а также серии M и V с поддержкой Dolby Atmos, DTS:X и DTS Virtual:X, HDMI 2.1 и Bluetooth 5.0. Саундбар Elevate (5.1.4) представляет особый интерес благодаря наличию двух крайних вращающихся динамиков: их можно направить вверх – в этом случае они будут выполнять функцию высотных каналов, – или вперёд. Динамики автоматически принимают нужное положение, когда начинается воспроизведение записей в формате Dolby Atmos или DTS:X.

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