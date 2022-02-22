ВКС-гарнитура Logitech Zone Wired Earbuds

22.02.2022 12:42

На российском рынке начались продажи проводной гарнитуры Logitech Zone Wired Earbuds. Устройство можно использовать как в офисе, так и дома; оно компактно, с внутриканальными наушниками и встроенной системой всенаправленных микрофонов с шумоподавлением.



Logitech Zone Wired Earbuds не уступает полноразмерным гарнитурам с держателями в качестве, обеспечивает удобную посадку в ухе, отличается современным стильным дизайном. Длину кабеля можно дополнительно регулировать при помощи зажима. Гарнитура поддерживает все популярные платформы для видеоконференцсвязи, её можно подключить к ПК, смартфону или планшету без установки дополнительного ПО или драйверов благодаря наличию сразу трёх разъёмов: классического 3,5-мм, USB-C и USB-A. В левом наушнике установлены два всенаправленных MEMS-микрофона, которые обеспечивают отличное качество связи благодаря сертифицированной технологии шумоподавления. Звук – практически студийный; в эквалайзере предусмотрен музыкальный режим. Варианты отделки: графитовый или светло-розовый. В комплект поставки входит неопреновый чехол, оборудованный эластичной стяжкой для кабеля.



Для управления используется миниатюрный встроенный в кабель пульт со светодиодной индикацией и фирменное ПО: Logi Tune и Logitech Sync. Первая программа позволяет настраивать эквалайзер устройства и управлять уровнями громкости прямо с ПК, а вторая предназначена для системных администраторов и упрощает групповой мониторинг и обновление встроенного ПО. Zone Wired Earbuds полностью соответствует всем требованиям большинства популярных платформ для видеоконференцсвязи, в том числе Microsoft Teams, Google Meet, Google Voice и Zoom.