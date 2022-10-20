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Влагозащищённой акустике предрекли значительный рост


20.10.2022 10:31

 

 

Компания Future Market Insights опубликовала результаты исследования, согласно которому рынок всепогодных влагозащищённых акустических систем значительно увеличится в течение ближайших пяти лет. Сейчас его объём в денежном выражении оценивается в 8,6 млрд.долларов США, а к 2027 году достигнет 12,2 млрд. Выводы касаются только североамериканского рынка.

 

Ключевым фактором, определяющим этот прогнозируемый рост, является активная деятельность компаний-производителей в области исследований и инноваций, а также выпуск большого количества новых моделей. Что, в свою очередь, вызвано растущими потребностями заказчиков, которые ищут продукты узкоспециализированные и отличающиеся от других, представленных на рынке. Самой влиятельной группой потребителей этой категории продукции являются миллениалы.

 

В связи с тем, что подход к «слушанию музыки» значительно изменился в последние годы, растёт спрос на беспроводные аудиоустройства, в том числе портативные и предназначенные для использования вне жилых помещений, и с разнообразными вариантами подключения. Как результат, с одной стороны, в магазинах появляется больше продукции по доступным ценам, с другой, производители разрабатывают больше премиальных моделей, более качественных и эффективных.

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