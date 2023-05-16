Вместе весело шагать… но дорого

16.05.2023 09:37

Astell & Kern выпустила две новинки, которые могут составить отличный Hi-Fi комплект для тех, кто не привык расставаться с качественным звуком, даже выходя из дома. Всё бы ничего, но эксперты полагают, что за свои новые разработки компания хочет слишком много…

Речь о портативном аудиоплеере A&futura SE300 и проводных внутриканальных наушниках Aura. Новый плеер – дороже фирменных моделей A&norma SR25 MKII и A&future SE180, которые собрали немало наград. Возможно, это объясняется использованием в новинке ЦАПа R-2R (цифро-аналоговые преобразователи этого типа также известны как «лестничные»). Разработчики обещают «натуралистичность звучания и непревзойдённую динамику». Плеер с фирменной технологией Teraton Alpha способен воспроизводить файлы высокого разрешения (до 32 бит / 384 кГц и DSD256), поддерживает потоковые сервисы Tidal, Spotify, Amazon, Qobuz и пр., кодеки Bluetooth aptX HD и LDAC, а также подключение по Wi-Fi. Есть балансные (2,5 мм, 4,4 мм) и небалансные (3,5 мм) выходы, что позволяет использовать A&futura SE300 с самыми разными наушниками.

Что касается новых «вкладышей» Aura, они созданы в сотрудничестве с немецкой компанией Vision Ears. Наушники оснащаются парой восьмимиллиметровых динамических драйверов и девятью балансными арматурными, а также пятиполосным кроссовером. Сообщается, что выходная мощность новинки вдвое больше, чем у других фирменных устройств этой категории – благодаря «уникальной изобарической конфигурации» (басовики расположены «лицом» друг к другу). Корпуса наушников – алюминиевые, устойчивые к коррозии, серого цвета, с декоративными накладками под бронзу. Новинка продаётся в красивой коробке, в которую, кроме самих наушников, вложены два кабеля, ещё одна коробочка – круглая, из кожи, для хранения всех аксессуаров, кожаный же футляр для самих наушников, зажим для кабеля, замшевая тряпочка для полировки, шесть пар силиконовых накладок (размеры SS, S, SM, M, ML, L), четыре пары сетчатых фильтров, а также руководство пользователя, гарантийная карточка и карточка с серийным номером изделия.

Розничная цена плеера составит 2199 евро, или 1900 долларов США; наушников – 4799 евро, или 4200 долларов США. Увидеть новинки можно будет на выставке High End Munich Show, которая пройдёт с 18 по 21 мая.



