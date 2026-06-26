Вместе весело шагать по просторам…

26.06.2026 13:18

…а подпевать, разумеется, лучше хором. Что и позволяет делать Cyber-G Pocket – разработка компании Enya Music, весьма необычное устройство, представляющее собой портативный складной «умный» гибрид гитары и акустической системы.

В сложенном виде Cyber-G Pocket похож на компактную (231 x 73 x 95 мм, вес 0,8 кг) Bluetooth-колонку (с разъёмом USB-C и 3,5 мм TRS), и действительно может использоваться в качестве таковой. Раскройте устройство – и получите миниатюрный музыкальный инструмент: вы играете (или учитесь играть), а друзья подпевают. Как минимум, это весело.

Cyber-G Pocket подключается к приложению Enya Music, после чего пользователь может выбрать нужную песню – и начать играть, используя встроенные элементы управления. Под одной рукой – семиступенчатый «гриф» с 14 настройками, под другой – «медиатор» с динамическим откликом. В режиме Sing & Play устройство автоматически обрабатывает сложные последовательности аккордов и аккомпанирующие ритмы, в режиме Solo аппликаторам грифа «назначаются» отдельные ноты. Аудиосистема гаджета состоит из двух 10-ваттных широкополосных динамиков с заявленным диапазоном частот 40 Гц - 20 кГц. Запас работы встроенного аккумулятора: до восьми часов. В комплект поставки входит защитный чехол, шнур питания, двойной ремешок. Цвета: чёрный, белый, розовый. Цена: 259 долларов США.