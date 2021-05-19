Вместо Apple – Cell Alpha

19.05.2021 09:37

Так называется акустическая система, созданная в компании Syng бывшим дизайнером Apple Кристофером Стрингером, проработавшим в корпорации более 20 лет.



Cell Alpha имеет стеклянный корпус в форме сплюснутой сферы. Сквозь стекло видны почти все «внутренности» колонки. Запатентованная акустическая система The Triphone представляет собой расположенные сверху и снизу низкочастотные динамики, между которыми по периметру размещены ещё три динамика – средне- и высокочастотные. Благодаря наличию трёх микрофонов и системы искусственного интеллекта звук колонки оптимизируется под различные акустические условия – в зависимости от особенностей помещения.



Производитель утверждает, что одной колонки достаточно, чтобы получить хороший звук в небольшой комнате, но рекомендует всё же покупать сразу по три Cell Alpha – с напольными стойками или без них. Если жилое пространство велико, можно объединить в синхронизированную систему несколько устройств, а звук передавать по Bluetooth, AirPlay 2 или Spotify Connect. Компания-производитель планирует в будущем выпускать кабель с разъёмами USB Type-C и HDMI – с его помощью колонки можно будет подключать напрямую к телевизору.