Вместо ISR – ProIntegration Tech

22.02.2023 11:15

В апреле 2023 года в Москве пройдёт выставка ProIntegration Tech. Мероприятие, ранее известное как Integrated Systems Russia, считается главным событием в сфере профессионального аудио- и видеооборудования и системной интеграции. Одновременно с выставкой состоится деловой форум Hi-Tech Building и вручение наград национальной премии Prointegration Awards.

Даты и место проведения ProIntegration Tech: 19-20 апреля, Loft Hall №3 (Москва, ул. Ленинская слобода, дом 26, строение 15). Выставка рассчитана на производителей и дистрибьюторов профессионального аудио- и видеооборудования, представителей розничной торговли, HoReCa, объектов культуры, финансовых структур, девелоперских и строительных компаний; на IT-компании и фирмы, занимающиеся системной интеграцией; на частных инсталляторов, архитекторов, дизайнеров, а также конечных потребителей, корпоративных и частных.

В числе запланированных событий: конференция «Умный дом», участники которой обсудят возможности интеграции решений для «умного дома» с инженерными системами; конференция для дизайнеров и архитекторов Smart Design, а также кейс-марафон ProIntegration Tech Overview, на котором будут рассмотрены реализованные российскими инсталляторами проекты в области аудиовизуальных технологий и системной интеграции. В настоящее время идёт приём заявок от потенциальных участников выставки на бронирование выставочных стендов. Подробная информация – на сайте организатора. Там же можно зарегистрироваться для получения пригласительного билета на выставку и подписаться на новостную рассылку.



