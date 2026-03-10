ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Вместо наушников – подушка…


10.03.2026 13:33

 

 

Наушники и смартфон можно отложить в сторону – теперь для стриминга достаточно… подушки. Команда исследователей из Университета Глазго (да, снова британские учёные) разработала «умную» подушку, которая может транслировать музыку и подкасты напрямую со стриминговых платформ. 

 

Таким способом учёные предлагают бороться с распространённой привычкой не расставаться со смартфоном даже в постели, перед сном, получившей название «думскроллинг». Этот неологизм означает процесс пролистывания сводок новостей и пр. – процесс навязчивый и в большинстве случаев бездумный; даже если человек осознаёт, что «накачивает» себя перед сном (вместо того, чтобы расслабиться и уснуть) прослушиванием или чтением негативных или просто ненужных текстов, он снова и снова возвращается к этому занятию. Учёные из Глазго предлагают вместо этого положить голову на подушку – и послушать умиротворяющую музыку. 

 

Разработчики утверждают, что издаваемые подушкой звуки слышны только тому, кто ею пользуется, и не беспокоят человека, лежащего рядом. Учёные предполагают, что изобретение будет востребовано и среди тех, кто привык слушать музыку перед сном – теперь у этих людей будет возможность следовать своей привычке (полезной, в отличие от думскроллинга) с бОльшим комфортом. Принцип работы устройства не разглашается. Пока это только прототип; возможно, в дальнейшем у подушки появится возможность беспроводного подключения, настройки персональных аудиопрофилей, встроенный располагающий ко сну контент и пр.

Связанные новости:
 Внутриканальные наушники: новинки realme  - 03.12.2025 14:46
 Homiffi: разбудит, согреет и споёт - 30.10.2024 12:57
 xMEMS Labs: наушники для сна с шумоподавлением и активной вентиляцией  - 24.01.2024 10:58
 Только для ваших ушей: Denon PerL - 21.06.2023 00:19
 Увидеть музыку… - 23.01.2023 00:48
 Смотрите телевизор перед сном - 15.02.2022 12:41
 Здоровый сон в наушниках Amazfit ZenBuds  - 03.07.2020 07:11
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2026 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007