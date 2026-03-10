Вместо наушников – подушка…

10.03.2026 13:33

Наушники и смартфон можно отложить в сторону – теперь для стриминга достаточно… подушки. Команда исследователей из Университета Глазго (да, снова британские учёные) разработала «умную» подушку, которая может транслировать музыку и подкасты напрямую со стриминговых платформ.



Таким способом учёные предлагают бороться с распространённой привычкой не расставаться со смартфоном даже в постели, перед сном, получившей название «думскроллинг». Этот неологизм означает процесс пролистывания сводок новостей и пр. – процесс навязчивый и в большинстве случаев бездумный; даже если человек осознаёт, что «накачивает» себя перед сном (вместо того, чтобы расслабиться и уснуть) прослушиванием или чтением негативных или просто ненужных текстов, он снова и снова возвращается к этому занятию. Учёные из Глазго предлагают вместо этого положить голову на подушку – и послушать умиротворяющую музыку.



Разработчики утверждают, что издаваемые подушкой звуки слышны только тому, кто ею пользуется, и не беспокоят человека, лежащего рядом. Учёные предполагают, что изобретение будет востребовано и среди тех, кто привык слушать музыку перед сном – теперь у этих людей будет возможность следовать своей привычке (полезной, в отличие от думскроллинга) с бОльшим комфортом. Принцип работы устройства не разглашается. Пока это только прототип; возможно, в дальнейшем у подушки появится возможность беспроводного подключения, настройки персональных аудиопрофилей, встроенный располагающий ко сну контент и пр.