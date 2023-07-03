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Вне конкуренции: Lithe Audio iO1


03.07.2023 13:46

 

 

Необычная беспроводная акустическая система появилась в ассортименте британского производителя Lithe Audio. Новинка – колонка категории «всё-в-одном». iO1 можно использовать как в помещении, так и на открытых верандах, в патио и т.п., а устанавливать громкоговоритель можно шестью разными способами.

 

Lithe Audio iO1 – активная акустическая система со встроенным усилителем (Class D) и возможностью беспроводного подключения (Bluetooth). Производитель позиционирует свою новую разработку как громкоговоритель для частных домов, отелей, ресторанов, торговых пространств, выездных развлекательных и торжественных мероприятий и т.п. Корпус колонки имеет защиту от влаги IPX6. Гриль – алюминиевый, белого или чёрного цвета (как и сам громкоговоритель). В дополнение к двум портам Ethernet имеется цифровой оптический аудиовход. Внутри корпуса – два басовика, пара твитеров и усилитель мощностью 2 x 50 Вт (RMS).

 

iO1 поддерживает Chromecast, Apple Airplay 2 и Spotify Connect и может интегрироваться в домашнюю мультирум-систему. Поддерживается голосовое управление (с помощью Google Assistant и Alexa) и стриминг файлов до 24 бит / 192 кГц. Колонку можно крепить к поверхности стены, в том числе в углу, на стыке стены и потолка; можно устанавливать на небольшие стойки или вкапываемые в землю шипы, размещать на плоских поверхностях или подвешивать как люстру. Разработчик заявляет, что аналогичных устройств на аудиорынке пока нет. Громкоговоритель уже доступен – в Великобритании его можно купить за 660 фунтов стерлингов; выпускается также пассивная версия, которая стоит 300 фунтов.

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