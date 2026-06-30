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Внешние карты захвата видео RGBLINK MSP 331


30.06.2026 11:41

 

 

Устройства захвата видео из новой серии RGBLINK MSP 331 предназначены для работы с сигналами HDMI 2.0 и 12G SDI. В линейку входят три модели: MSP 331U, MSP 331S и MSP 331H. Все они поддерживают захват видео с разрешением до 4K при 60 Гц, но различаются набором входов и возможностями: от базового захвата с одного HDMI-источника до работы с профессиональным SDI-оборудованием или переключением между двумя HDMI-устройствами.

 

Внешние карты серии MSP 331 оснащены выходом HDMI 2.0 (LOOP) для сквозного контроля сигнала, позволяющим без задержки выводить поступающее изображение на внешний монитор или проектор. Основной захват для передачи видео на компьютер осуществляется через порт USB 3.2 (USB C). Основные форматы захвата: RGB24, YUY2, NV12, I420, P010. Для сжатия используется кодек MJPEG. Карты поддерживают двухканальный аудиовход и выход через разъём 3,5 мм и совместимы с Windows, macOS и iPad. Возможные варианты использования: видеозахват с игровых консолей (PlayStation 5, Xbox Series X, Nintendo Switch, Steam Deck), ПК и мобильных устройств; карты поддерживаются в стриминговых программах OBS, Streamlabs Desktop, Twitch Studio, vMix, Meld Studio.

 

Внешняя карта захвата видео RGBLINK MSP 331U оснащена одним входом HDMI 2.0 и может считаться базовой моделью для работы с одним источником сигнала. У карт модели MSP 331S два входа: HDMI 2.0 и 12G SDI (BNC), что позволяет подключать профессиональное видеооборудование с поддержкой 4K (4096х2160) / 60 Гц с возможностью выбора активного источника. MSP 331H с двумя входами HDMI 2.0 позволяет переключаться между источниками и подходит для сценариев, где требуется работа с несколькими устройствами поочерёдно. Устройства всех моделей – с усиленным охлаждением, позволяющим вести непрерывную трансляцию до 48 часов; рабочая температура составляет от 0 до 70 °C.

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