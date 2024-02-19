Внезапно: проигрыватель винила Exposure Electronics

19.02.2024 23:58

Британский Hi-Fi производитель Exposure Electronics удивил новинкой – первым в истории торговой марки проигрывателем виниловых пластинок. Впрочем, в самой компании утверждают, что для её клиентов новое устройство сюрпризом не стало, потому что было разработано именно по их – клиентов – просьбам.



Новая модель получила название Exposure 360. Как и вся фирменная продукция, проигрыватель выдержан в минималистском стиле. Устройство окрашено в серый матовый цвет и комплектуется ярко-красным слипматом – в цвет символов, отображаемых на LED-дисплеях, и индикаторов на других аудиокомпонентах этой марки. В описании говорится, что Exposure 360 разработан «в коллаборации с ведущим британским производителем виниловых проигрывателей», и по внешнему виду новинки несложно догадаться, о каком производителе идёт речь…



Основание Exposure 360 представляет собой лёгкую, но жёсткую трёхслойную конструкцию: слой из вспененного пенополиуретана расположен между двумя тонкими, но очень прочными слоями ламината. Диск – из стекла, двуслойный; подшипник – из алюминия, с латунной ступицей «со сверхнизким коэффициентом трения». Тонарм изготовлен по методу «интеллектуального перераспределения массы с целью сократить количество точек, в которых возможно возникновение резонансов». В комплект поставки входит отдельный блок питания; на нём можно электронным способом задать необходимую скорость вращения пластинки: 33,3 или 45 оборотов в минуту. Картридж нужно приобретать отдельно; подойдут и MM-, и MC-головки.



