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Внезапно: телевизоры Nokia


28.01.2022 10:55

 

 

Финский бренд Nokia, который уже много лет ассоциируется у потребителей во всём мире со смартфонами, начинает продажи «QLED» телевизоров начального уровня.

 

Почему мы заключили аббревиатуру QLED в кавычки? Потому что на самом деле эти телевизоры комплектуются панелями, созданными по технологии LCD с дополнительным слоем плёнки Quantum Dot, обеспечивающим бОльший цветовой охват. Такой же приём используют Samsung и TCL. Фирменная принадлежность новой серии устройств также относительна: они выпускаются в рамках лицензионного соглашения между Nokia и австрийской компанией Streamview; надо ли говорить, что изготавливаются ТВ не в Финляндии?..

 

В линейке будут представлены смарт-модели начального ценового диапазона с диагоналями от 43 до 70 дюймов. Сообщается, что устройства с четырёхъядерным процессором будут оснащаться встроенным сабвуфером, модулем Chromecast и тремя портами HDMI 2.0. Имеется поддержка Wi-Fi и Bluetooth, игровой режим, а также 8 ГБ памяти для записи «живых» ТВ шоу. Платформа Android TV обеспечивает доступ к более чем 7000 приложений, включая Netflix, Disney+, YouTube и Amazon Prime Video. Заявленные розничные цены: от 650 Евро за 43-дюймовую модель до 1600 Евро за флагманский ТВ.

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