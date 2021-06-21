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Внимание на центр!


21.06.2021 11:42

 

 

Инженеры Wharfedale дополнили флагманскую серию Elysian акустической системой центрального канала. Новинка представляет собой продукт премиального уровня и в комплекте с другими громкоговорителями серии поднимает качество звука в домашнем кинотеатре на новую высоту.

 

В конструкции используются высокочастотные излучатели AMT (Air Motion Transformer), которые обеспечивают чистое, детализированное и объёмное исполнение во всём высокочастотном диапазоне. Басовые динамики диаметром 8,5” – такие же, как в модели Elysian 4, они воспроизводят низкие частоты с минимальным уровнем искажений и хорошей глубиной.

 

Колонка центрального канала выпускается в трёх вариантах отделки: чёрный или белый глянец (рояльный лак) или «грецкий орех». В России новинка появится в продаже в ближайшее время.

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