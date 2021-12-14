Внимание, опрос!

14.12.2021 09:51

Шведская компания Primare приглашает аудиофилов принять участие в небольшом опросе. Каждый, кто заполнит онлайн-форму до конца января будущего года, может выиграть фирменный сетевой плеер NP5 Prisma MK2.



В Primare всегда дорожили мнением клиентов. Компания очень активна в соцсетях, где регулярно «отчитывается» о нововведениях и усовершенствованиях, над которыми работают её инженеры, и собирает отзывы потребителей. Одним из способов узнать, насколько последние довольны приобретёнными ими компонентами Primare и какие новые функции хотели бы видеть, являются опросы. Таким же способом определяются и наиболее эффективные каналы продвижения и сбыта. Производитель обещает, что заполнение анкеты не займёт более десяти минут, а компенсацией за потраченное время станет «умный» проигрыватель Primare NP5 Prisma MK2. Технология Prisma – по сути, универсальный стример – обеспечивает быстрое подключение к сети, обширные возможности управления и использование компактного устройства в качестве сетевого плеера в любой системе.



Заполнить анкету можно до 31 января 2022 года. Имя счастливого обладателя Primare NP5 Prisma MK2 будет названо в феврале. Победителем станет кто-то один, но попробовать всё равно стоит: 10 минут – совсем не много, когда на кону стоит компактное, простое в управление и исключительно надёжное устройство стоимостью 50 тысяч рублей.