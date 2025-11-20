ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Вниманию инсталляторов!


20.11.2025 23:26

 

 

Cinno Cillini, компания-производитель специализированных кресел для домашних кинозалов и медиа-комнат, приглашает российских инсталляторов к сотрудничеству.

 

Cinno Cillini – крупное мебельное производство, которое базируется в Калининграде. Некоторое время назад руководство компании приняло решение расширить ассортимент выпускаемой продукции и дополнить его моделями для домашних аудио-видео инсталляций. Cinno Cillini – это выгодные условия для AV-инсталляторов и интеграторов, высокая скорость исполнения заказов, возможность кастомизации заказываемой продукции. Фирменные кинотеатральные кресла изготавливаются из натуральной кожи итальянского производства.

 

Для ознакомления с кинотеатральной мебелью, которая разрабатывается и реализуется под брендом Cinno Cillini, и условиями сотрудничества предлагаем вам посмотреть видео, в котором генеральный директор компании Михаил Майстер рассказывает о том, какие преимущества получают инсталляторы и конечные пользователи, устанавливая и приобретая кресла и диваны Cinno Cillini. Для вашего удобства видеопрезентация размещена в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube.

Связанные новости:
 Кино всегда, кино везде… - 06.11.2025 13:45
 Проекционный онлайн-калькулятор Abira - 21.10.2025 12:05
 Победители премии ProIntegration Awards 2023 - 21.04.2023 00:36
 Домашний кинозал как игровой симулятор? - 07.04.2023 16:02
  Домашний кинозал «под ключ» - 16.12.2021 11:48
 Домашний кинозал: 5 причин популярности. Часть 2. - 30.09.2021 08:03
 «Кресельный конфигуратор» Salamander Designs - 12.07.2021 11:07
 RowOne возобновила работу - 15.05.2020 07:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007