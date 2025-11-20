Вниманию инсталляторов!

20.11.2025 23:26

Cinno Cillini, компания-производитель специализированных кресел для домашних кинозалов и медиа-комнат, приглашает российских инсталляторов к сотрудничеству.



Cinno Cillini – крупное мебельное производство, которое базируется в Калининграде. Некоторое время назад руководство компании приняло решение расширить ассортимент выпускаемой продукции и дополнить его моделями для домашних аудио-видео инсталляций. Cinno Cillini – это выгодные условия для AV-инсталляторов и интеграторов, высокая скорость исполнения заказов, возможность кастомизации заказываемой продукции. Фирменные кинотеатральные кресла изготавливаются из натуральной кожи итальянского производства.



Для ознакомления с кинотеатральной мебелью, которая разрабатывается и реализуется под брендом Cinno Cillini, и условиями сотрудничества предлагаем вам посмотреть видео, в котором генеральный директор компании Михаил Майстер рассказывает о том, какие преимущества получают инсталляторы и конечные пользователи, устанавливая и приобретая кресла и диваны Cinno Cillini. Для вашего удобства видеопрезентация размещена в соцсети «ВКонтакте» и на Youtube.



