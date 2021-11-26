ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Внутренние LP-конверты Analog Renaissance COEX


26.11.2021 12:21

 

 

В российских специализированных магазинах появились в продаже внутренние конверты COEX, выпускаемые компанией Analog Renaissance.

 

Прозрачные конверты предназначены для хранения 12-дюймовых виниловых пластинок. Они изготовлены из материала COEX (КОЕКС), который создаётся методом коэкструзии (переработка пластмасс) из разных видов плёнки и имеет многослойную структуру. По прочности такие конверты превосходят обычные полиэтиленовые и без труда входят в картонные конверты альбома.

 

Внутренние конверты для пластинок 12" Analog Renaissance COEX имеют матовую поверхность, приятны на ощупь, практически не мнутся и не «шуршат». Они не портятся из-за резких и больших перепадов температуры, не пропускают влагу, не боятся загрязнений, обладают антистатическим эффектом. Конверты продаются комплектами, в двух вариантах: по десять штук в упаковке (цена за комплект 260 рублей) и по 25 штук в упаковке (600 рублей).

Связанные новости:
 Ansuz Darkz борется с резонансами - 03.11.2021 05:00
 Машинка для мойки винила Dynavox RCM-400 - 06.10.2021 09:30
 Vinyl Cleaner в версии Pro X - 02.07.2021 05:06
 Лакшери-ящик для винила - 26.03.2021 10:50
 Vinyl Voodoo на колёсах - 02.06.2020 10:47
 «Чистый Четверг» с Analog Renaissance - 07.07.2016 18:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007