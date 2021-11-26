Внутренние LP-конверты Analog Renaissance COEX

26.11.2021 12:21

В российских специализированных магазинах появились в продаже внутренние конверты COEX, выпускаемые компанией Analog Renaissance.



Прозрачные конверты предназначены для хранения 12-дюймовых виниловых пластинок. Они изготовлены из материала COEX (КОЕКС), который создаётся методом коэкструзии (переработка пластмасс) из разных видов плёнки и имеет многослойную структуру. По прочности такие конверты превосходят обычные полиэтиленовые и без труда входят в картонные конверты альбома.



Внутренние конверты для пластинок 12" Analog Renaissance COEX имеют матовую поверхность, приятны на ощупь, практически не мнутся и не «шуршат». Они не портятся из-за резких и больших перепадов температуры, не пропускают влагу, не боятся загрязнений, обладают антистатическим эффектом. Конверты продаются комплектами, в двух вариантах: по десять штук в упаковке (цена за комплект 260 рублей) и по 25 штук в упаковке (600 рублей).