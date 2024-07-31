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Внутриканальные Meze Audio ALBA


31.07.2024 08:21

 

 

Компания Meze Audio выпустила новую модель внутриканальных наушников. Новинку назвали ALBA, что в переводе с румынского означает «рассвет».

 

Наушники комплектуются динамическими 10,8-миллиметровыми драйверами с амплитудно-частотной характеристикой 15 Гц – 25 кГц. Импеданс: 32 Ом; звуковое давление: 109 дБ. Сменные силиконовые вкладыши – четырёх размеров, от S до XL. Как сообщается в пресс-релизе, у новинки нейтральный звуковой профиль с некоторой теплотой, присущей проводным наушникам.

 

Meze Audio ALBA можно использовать с самыми разными источниками звука, от последних «айфонов» и других современных смартфонов с USB-C, до моделей с 3,5-мм выходом для наушников. ALBA поставляются вместе с адаптером USB-C (он разработан специально для новинки), в который встроен цифро-аналоговый преобразователь.

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