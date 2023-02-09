Внутриканальные наушники DUNU Talos

09.02.2023 13:02

Магнитно-планарные внутриканальные наушники Talos – новинка, недавно появившаяся в ассортименте тайваньского производителя DUNU.



У новинки две конструктивные особенности. Во-первых, в наушниках Talos используются излучатели разных типов, магнитно-планарный и двойной арматурный. Первый, «отвечающий» за высокие и ультравысокие частоты, представляет собой кастомный двухкамерный двухсторонний ортодинамический супертвитер (14,6 мм). Сдвоенные супертвиттеры можно включать и выключать (для этого на каждом наушнике предусмотрен специальный переключатель), получая разные режимы звучания – и это вторая особенность новинки DUNU. Хорошую динамику и низкочастотную характеристику обеспечивает форма наушников – с уникальной системой микрорегулирования воздушного потока.



Для подключения четырёхжильного кабеля с серебряным покрытием DUNU Talos оснащаются двухпиновыми MMCX разъёмами. Импеданс 16 Ом, частотный диапазон 5 Гц – 40 кГц, чувствительность 100 дБ; весит новинка всего 14 граммов. В комплект поставки входит набор силиконовых амбушюр (размеры L, M и S), сменный 1,2-метровый кабель на 3,5 мм, переходник с 3,5 мм на 6,3 мм, чехол для переноски и чистящая щёточка.



