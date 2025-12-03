Внутриканальные наушники: новинки realme

03.12.2025 14:46

Новые модели наушников realme появились в ассортименте российской дистрибьюторской компании diHouse. Новинки, доступные российским потребителям – это беспроводные «вкладыши» realme Buds T200 Lite и realme Buds Air 7 Pro.



Внутриканальные наушники realme Buds T200 Lite – недорогая модель в корпусе, надёжно защищающем электронику от попадания влаги (стандарт защиты IPX4). Запас работы встроенного аккумулятора – до 48 часов без подзарядки. Наушники оснащаются крупными (12,4 мм) динамическими драйверами и обеспечивают насыщенное выразительное звучание. В шумном окружении принимать звонки можно с уверенностью в том, что все слова будут услышаны – за это «отвечает» технология шумоподавления с искусственным интеллектом, отсекающая все посторонние звуки. Из прочих преимуществ стоит отметить сверхнизкую задержку и поддержку технологии Bluetooth 5.4. Управление осуществляется через приложение realme Link.



Вторая новинка – беспроводные наушники realme Buds Air 7 Pro. Дистрибьютор обещает студийное качество звука и расширенные настройки. Устройство поддерживает кодек LDAC и имеет сертификацию Hi-Res, обеспечивая передачу аудиосигнала с частотой до 96 кГц и скоростью до 990 кбит/с. Система шумоподавления (до 53 дБ) – активная, адаптивная, с шестью микрофонами. Есть адаптивный эквалайзер с четырьмя предустановленными режимами, в том числе режимами, подчёркивающими вокал или усиливающими передачу нижних частот. Кроме того, пользователи могут создать персональный звуковой профиль, настроив звучание наушников в соответствии со своими предпочтениями. realme Buds Air 7 Pro поддерживают технологии 3D-аудио и Bluetooth 5.4, имеют низкую задержку (45 мс) и защиту от пыли и влаги IP55. Полностью заряженного аккумулятора хватает на 48 часов прослушивания музыки; за 10 минут наушники можно подзарядить достаточно, чтобы слушать их ещё 11 часов.



