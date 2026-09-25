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Водобоязнь со звуком


25.09.2026 20:15

 

 

Новая Bluetooth-колонка IKEA называется Badkruka, произносится «бадкрука» и дословно переводится как «тот, кто боится мыться». По-научному – аблютофоб, а по сути – грязнуля…

 

Громкоговоритель представляет собой куб из пластика и поликарбоната и не предназначен – что очевидно следует из названия – для использования вне помещений. На верхней панели устройства расположены элементы управления, в том числе кнопка для быстрого доступа к стриминговой фонотеке Spotify. Поддерживается подключение по Bluetooth, через оптический вход и AUX разъём 3,5 мм.

 

25-ваттный звук, который маркетологи IKEA описывают как «чистый и мощный», обеспечивают высокочастотный и низкочастотный динамики. Можно объединить две колонки в стереопару, а если мощности, несмотря на уверения производителя, не хватает – собрать музыкальную системы из нескольких «бадкрук». Цвета корпуса: чёрный или розовый, цена – 50 евро или 60 долларов США.

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