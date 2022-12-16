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Военный лётчик покупает Parasound


16.12.2022 10:56

 

 

Очередной известный аудиобренд сменил владельца: основатель компании Parasound Ричард Шрам (Richard Schram) продал её предпринимателю Дэвиду Шериффу (David Sheriff).

 

Шрам, после 40 лет в аудиобизнесе (компания была основана в 1981 году) и успешных продаж усилителей и предусилителей Parasound более чем в 60 странах мира, решил уйти на покой. Покупатель – бывший военный лётчик. За его плечами более чем 30-летний опыт работы в производственных и дистрибьюторских компаниях, а также консультационная деятельность. Шерифф сотрудничал с сотнями производственных компаний, помогая им оптимизировать производственные процессы, снизить риски в цепочке поставок и ускорить выход на рынок.

 

Ричард Шрам говорит, что ему близок подход Шериффа к бизнесу, и что он сам, возможно, занимался бы тем же, если бы не решение уйти на пенсию: «Дэвид быстро учится… Я впечатлён его планами по укреплению нашей бизнес-модели и расширению её нынешних границ. Я никогда не допускал и мысли о том, чтобы превратить Parasound в простой трофейный логотип одного из аудиоконгломератов».

 

В свою очередь, Дэвид Шерифф отметил, что «возможность купить аудиокомпанию с 40-летней историей пришлась как нельзя кстати. Наследие Parasound, состоящее из безупречного качества сборки, классического дизайна, великолепных звуковых характеристик и отличной цены, сделало эту возможность слишком хорошей, чтобы её упускать… Эта компания и её чрезвычайно компетентный и ориентированный на клиента персонал созрели для огромного роста». Новый владелец предвидит некоторые незначительные изменения в процессах продаж и бизнес-коммуникаций; в частности, у него уже есть планы оптимизировать доставку не только в США, но и по всему миру, а также развивать партнёрскую сеть и уделять больше внимания присутствию бренда в социальных сетях.

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