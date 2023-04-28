Волна и камень, лёд и пламень…

28.04.2023 09:39

Beosound A5 – новая портативная колонка в линейке продукции Bang & Olufsen. Дизайн громкоговорителя разработан совместно с датско-итальянской студией GamFratesi; Beosound A5 – оммаж классической модели Beolit 607 (1961), а также Beolit 800 и Beolit 1000 (конец 1960-х – начало 1970-х гг.). Как сообщается в пресс-релизе, Beosound A5 – «мост между северной и южной культурами».

Майкл Хенрикссон (Michael Henriksson), вице-президент по продуктовому маркетингу: «Beosound A5 – наша новая портативная акустическая система, в которой объединены свойственный продукции Bang & Olufsen “вневременной” дизайн и наше видение того, что такое звук будущего». В описании новинки подчёркивается тот факт, что громкоговоритель рассчитан на долгий срок службы; модульная конструкция позволяет в случае необходимости заменить вышедшие из строя элементы с тем, чтобы владельцу колонки не пришлось покупать новую. Beosound A5 – продукт на стыке портативного и домашнего аудио. Прочная ручка позволяет устройство из комнаты в комнаты; благодаря небольшим размерам для колонки всегда найдётся место на полу, столе или полке. Защита от пыли и влаги IP65 делает возможным использовать Beosound A5 на открытом воздухе: в саду, возле бассейна и т.д. Запас работы аккумулятора – 12 часов. На верхней панели расположены элементы управления; колонкой можно также управлять через фирменное мобильное приложение. Благодаря использованию платформы Mozart два громкоговорителя Beosound A5 можно объединить в стереосистему или подключить к любой другой фирменной колонке, также разработанной на базе Mozart. Новинка совместима с Beolink Multiroom, поддерживает Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect, Bluetooth 5.2. В будущем колонка сможет поддерживать пока не реализованные функции, например, Proximity Pairing – два устройства будут подключаться одно к другому автоматически, если окажутся рядом.

Новинка – самый мощный портативный громкоговоритель из выпускаемых компанией Bang & Olufsen. Устройство оснащается вуфером 5,25", парой двухдюймовых среднечастотных драйверов и твитером 3/4". Максимальное звуковое давление – 101 дБ; совокупная мощность четырёх встроенных цифровых усилителей – 250 Вт. Beosound A5 выпускается в двух вариантах отделки: светлый алюминий и песочного цвета плетёная «обёртка» из целлюлозного волокна (ручка – в цвет, из светлого дуба) или тёмный алюминий (оттенок «антрацит») в комбинации с корпусом и ручкой из тёмно-коричневого дерева. Первый вариант (Nordic Weave) должен вызывать ассоциации с летним скандинавским пляжем, второй (Dark Oak) – с зимним лесом (суровый климат, тёмные обнажённые стволы деревьев…). В будущем планируется выпускать и другие декоративные покрытия, чтобы у владельцев колонки была возможность изменить её внешний вид, если старый надоел – или в комнате переклеили обои…



