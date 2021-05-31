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«Волшебное окно» Google


31.05.2021 12:50

 

 

Представители Google сообщили ряд деталей, касающихся проекта Project Starline, цель которого – сделать эффект присутствия при видеосвязи более реалистичным.

 

Описывая проект, разработчики используют словосочетание «волшебное окно» (“magic window”): «..представьте, что вы смотрите в своего рода волшебное окно, и видите в нём другого человека, при этом он выглядит так, будто действительно находится по ту сторону стекла – то есть изображение объёмное и в натуральную величину». Чтобы сделать это возможным, Google применяет «исследования в области компьютерного зрения, машинного обучения, пространственного звука и пр. Также разработана революционная система отображения светового поля, благодаря которой создаётся ощущение объёма и глубины; при этом нет необходимости в специальных очках».

 

На сегодня это все подробности. Технология тестируется в нескольких офисах Google в США; она также была продемонстрирована нескольким избранным клиентам корпорации в сфере здравоохранения и СМИ, чтобы получить от них отзывы на раннем этапе исследований.

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