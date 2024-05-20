Volumio Motivo: мастер на все руки

20.05.2024 17:17

Volumio Motivo – новое аудиоустройство, премьера которого состоялась на проходившей недавно в Германии выставке High End Munich. Новинка представляет собой стример и усилитель для наушников, объединённые в одном компактном корпусе из анодированного алюминия, оснащённом большим сенсорным экраном.



Многие эксперты уже отметили уникальность Volumio Motivo: похожие гаджеты аудиофилы до сих пор не видели. Новинка отличается от других устройств такого типа не только визуально. Основная функция миниатюрного Motivo – аудиостриминг; кроме того, аппарат может служить усилителем для наушников. Восьмидюймовый тачскрин занимает почти всё пространство верхней панели стримера. Внутри компактного корпуса: ЦАП Sabre ES9038 DAC. Устройство поддерживает аудиофайлы высокого разрешения вплоть до 24 бит / 384 кГц PCM и DSD256; USB-подключение обеспечивает поддержку PCM файлов с разрешением до 32 бит / 768 кГц и DSD512.



Предусмотрены Bluetooth (5.0) подключение, Wi-Fi стриминг Spotify Connect, Tidal Connect и Qobuz, а также поддержка Google Cast и AirPlay (через Shairport Sync). Управление, включая мультирум-функции, осуществляется через мобильное приложение. Набор физических разъёмов представлен аналоговыми балансными XLR и небалансными RCA, коаксиальным и оптическим аудиовыходами, портом HDMI и двумя портами USB 2.0. Выход на наушники поддерживает модели как с высоким сопротивлением, так и низкоимпедансные. Розничная цена устройства, выпускаемого итальянским производителем, составляет 1749 евро, или 1849 долларов США.



