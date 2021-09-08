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Восточно-европейская элита


08.09.2021 11:03

 

 

Компания из Румынии Meze Audio выпустила новую модель наушников, Elite. На сегодня это самые продвинутые планарно-магнитные наушники в ассортименте основанного десять лет назад бренда.

 

Новинка – результат трёхлетних исследований, осуществлённых в сотрудничестве с украинской Rinaro Isodynamics. Последняя разработала для Meze изодинамический гибридный массив MZ3SE, излучатель со спиралевидной звуковой катушкой. В его конструкции используется новый высокоэффективный материал Rinaro Parus. «Полукристаллическая микроструктура демонстрирует замечательную прочность, жёсткость и стабильность в сочетании с чрезвычайно низкой акустической массой».

 

Корпус наушников сделан из алюминия и углеродного волокна, амбушюры отделаны кожей. Компания-производитель принимает предзаказы на новую модель. Розничная цена Meze Elite – 4000 Евро или 4000 долларов США.

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