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VOXmodule Aspira: премиум-коллекция 2025 года


30.05.2025 18:50

 

 

Коллекция AV-мебели, выпускаемой под брендом VOXmodule, пополнилась серией стоек Aspira. Новые модели разработаны на базе стоек из линейки Casa, более доступной по цене и пользующейся популярностью у потребителей-аудиофилов.

 

AV-стойки VOXmodule Aspira предназначены для размещения Hi-Fi и AV-компонентов. Они имеют элегантный вид, компонуются точёными ножками из цельного алюминия со стильной фаской и демпфирующими прокладками между полками и опорами (такая же технология используется в моделях фирменной серии Cardinale). Полки сделаны из MDF с отделкой натуральным шпоном ясеня, ореха, венге и дуба.

 

Конструкцией стоек Aspira, как и в серии Casa, предусмотрена фиксированная компоновка элементов с возможностью модификации. Это означает, что клиент может заказать стандартную стойку, в которую по его просьбе будут внесены различные изменения. В частности, можно изменить размеры полок, высоту ножек и пр., а также выбрать индивидуальную отделку, в дополнение к базовым вариантам шпона и серебристому, чёрному и белому покрытию ножек (ещё один стандартный вариант называется «чёрный муар»).

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