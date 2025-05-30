VOXmodule Aspira: премиум-коллекция 2025 года

30.05.2025 18:50

Коллекция AV-мебели, выпускаемой под брендом VOXmodule, пополнилась серией стоек Aspira. Новые модели разработаны на базе стоек из линейки Casa, более доступной по цене и пользующейся популярностью у потребителей-аудиофилов.



AV-стойки VOXmodule Aspira предназначены для размещения Hi-Fi и AV-компонентов. Они имеют элегантный вид, компонуются точёными ножками из цельного алюминия со стильной фаской и демпфирующими прокладками между полками и опорами (такая же технология используется в моделях фирменной серии Cardinale). Полки сделаны из MDF с отделкой натуральным шпоном ясеня, ореха, венге и дуба.



Конструкцией стоек Aspira, как и в серии Casa, предусмотрена фиксированная компоновка элементов с возможностью модификации. Это означает, что клиент может заказать стандартную стойку, в которую по его просьбе будут внесены различные изменения. В частности, можно изменить размеры полок, высоту ножек и пр., а также выбрать индивидуальную отделку, в дополнение к базовым вариантам шпона и серебристому, чёрному и белому покрытию ножек (ещё один стандартный вариант называется «чёрный муар»).