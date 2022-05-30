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VOXmodule: любой каприз…


30.05.2022 12:22

 

 

С сегодняшнего дня мы начинаем знакомить вас с участниками выставки Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, которая состоится уже в ближайшие выходные, 4 и 5 июня 2022, и пройдёт в отеле Holiday Inn Москва Таганский (Симоновский Вал, дом 2). Организаторы мероприятия: Галерея «Назаров» и PULT.RU.

 

Одним из брендов, продукция которого будет представлена на Fresh Hi-Fi & Vinyl Show, станет VOXmodule. Компания занимается разработкой и изготовлением мебели для установки и размещения Hi-Fi & High End компонентов. Премиальные стойки и подставки производятся по итальянским технологиям в России, что обеспечивает скорость изготовления продукции и независимость от внешних факторов (санкции, таможня, валютные курсы и т.д.). В ассортименте – несколько серий; помимо стандартных комплектаций возможна кастомизация под любой формат, в том числе дополнительные отсеки для размещения в стойке акустики центрального канала, сабвуфера, моноблоков, добавление полок под виниловые пластинки, и пр.

 

На выставке VOXmodule покажет как классические коллекции, так и новые модели. На стенде будут работать опытные консультанты, которые помогут всем желающим подобрать модель фирменных стоек, оптимальную для размещения компонентов и систем пользователя.

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