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VOXX ведёт переговоры о покупке Onkyo


17.05.2021 11:03

 

 

Представители компании VOXX, основанной в 1960 году как Audiovox Corporation и на сегодня владеющей портфолио из трёх с половиной десятков брендов, включая Klipsch, Heco, Magnat, Jamo и Acoustic Research, объявила о намерении приобрести подразделение Onkyo, выпускающее аудио-видео устройства для домашнего потребления. Партнёром VOXX по сделке выступит корпорация Sharp.

 

В настоящее время VOXX является дистрибьютором продукции, выпускаемой под торговой маркой Onkyo, в Северной, Центральной и Южной Америке. Чуть менее года назад компания получила эксклюзивные права на дистрибьюцию на этих территориях AV-компонентов Onkyo, Pioneer, Pioneer Elite и Integra. В свою очередь годом ранее Onkyo стала дистрибьютором в Японии премиальных аудио продуктов Klipsch. Что касается участия Sharp, корпорация многие годы выпускала ряд устройств для Onkyo.

 

Стороны выражают надежду, что окончательное соглашение будет достигнуто в ближайшее время и приведёт к дальнейшему развитию бизнеса всех участников сделки.

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