Возрождение Lang Electronics

19.12.2022 10:10

Испанская Heritage Audio приобрела права на торговую марку Lang Electronics. Компания, базировавшаяся в Нью-Йорке, была известна преимущественно как поставщик комплектующих для магнитофонов марки Ampex, выпускавшихся в 1950-1960-е гг. Кроме того, Lang производила аудимикшеры, эквалайзеры и прочие устройства для студий звукозаписи и теле- и радиовещания, а затем наладила и выпуск акустических систем, пользовавшихся большой популярностью благодаря их высокому качеству и доступности по цене.



Heritage Audio появилась в 2011 году. Её основатель, Питер Родригес (Peter Rodriguez), звукорежиссёр и продюсер, поставил перед собой цель возродить былую славу оборудования, подобного тому, что выпускала Lang Electronics, и адаптировать его к потребностям современных студий. Вся продукция Heritage Audio разрабатывается и производится на собственной фабрике в Мадриде.



С приобретением прав на все разработки Lang Electronics компания сможет предложить рынку оборудование, которое до сих пор пользуется огромной популярностью у музыкантов, звукоинженеров и продюсеров. В частности, речь идёт о модели PEQ-2: Heritage намеревается продавать эти эквалайзеры по цене, доступной большинству потенциальных потребителей. Кроме того, планируется выпуск и других устройств под брендом Lang.



