Возвращение CD-чейнджеров…

08.12.2023 01:41

…знаменует выпуск нового устройства Yamaha. Пятидисковый CD-C603 с функцией Play X Change позволяет менять диск в то время, когда воспроизводится запись. Пользователю не нужно ждать, пока диск полностью остановится, и откроется лоток для загрузки: можно продолжать слушать музыку, а тем временем поменять диски.

Ещё одна функция, Pure Direct – стандарт для усилителей и ресиверов Yamaha, выпускавшихся в последние годы. Она отключает цифровой аудиовыход и выключает дисплей, уменьшая вызываемые ими шумовые помехи. Пресс-релиз обещает, что звучание будет динамичным и чистым. «Плавающий механизм лазерного звукоснимателя», в полном соответствии с названием, означает, что звукосниматель изолирован от всей конструкции, и поэтому почти не подвержен вибрации. «Интеллектуальный цифровой сервопривод» обнаруживает любые ошибки и вносит коррективы в работу механизмов.

Yamaha CD-C603 воспроизводит CD, CD-R и CD-RW диски и аудиофайлы WAV и FLAC с разрешением до 24 бит / 96 кГц (на его передней панели имеется USB-вход). Есть выходные разъём RCA, оптический выход и функция удалённого входа и выхода. Цвет корпуса устройства – чёрный или серебристый.



