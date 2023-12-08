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Возвращение CD-чейнджеров…


08.12.2023 01:41

 

 

…знаменует выпуск нового устройства Yamaha. Пятидисковый CD-C603 с функцией Play X Change позволяет менять диск в то время, когда воспроизводится запись. Пользователю не нужно ждать, пока диск полностью остановится, и откроется лоток для загрузки: можно продолжать слушать музыку, а тем временем поменять диски.

 

Ещё одна функция, Pure Direct – стандарт для усилителей и ресиверов Yamaha, выпускавшихся в последние годы. Она отключает цифровой аудиовыход и выключает дисплей, уменьшая вызываемые ими шумовые помехи. Пресс-релиз обещает, что звучание будет динамичным и чистым. «Плавающий механизм лазерного звукоснимателя», в полном соответствии с названием, означает, что звукосниматель изолирован от всей конструкции, и поэтому почти не подвержен вибрации. «Интеллектуальный цифровой сервопривод» обнаруживает любые ошибки и вносит коррективы в работу механизмов.

 

Yamaha CD-C603 воспроизводит CD, CD-R и CD-RW диски и аудиофайлы WAV и FLAC с разрешением до 24 бит / 96 кГц (на его передней панели имеется USB-вход). Есть выходные разъём RCA, оптический выход и функция удалённого входа и выхода. Цвет корпуса устройства – чёрный или серебристый.

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