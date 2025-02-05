Впереди «Премьеры» всей… Premiera Alfa

05.02.2025 21:23

Российский дистрибьютор компания MMC, которая является также производителем продукции Premiera, объявила о появлении в продаже новой модели виниловых проигрывателей. Модель Premiera Alfa имеет принципиально иную конструкцию, нежели других фирменные «вертушки»; её главные особенности – это внешний аналоговый блок питания и отключаемый фонокорректор. Владельцы такого проигрывателя могут оцифровывать свои виниловые записи в формате WAV.



Premiera Alfa оснащается бесшумным серводвигателем постоянного тока с пассиковым приводом. С помощью регулятора на корпусе устройства, который переключает скорость вращения (33 и 45 оборотов в минуту), можно также отключать питание проигрывателя. Есть функция «автостоп». Чтобы оцифровать винил, проигрыватель следует подключить к персональному компьютеру через USB-B порт.



Алюминиевый виброустойчивый стол – с пружинной развязкой от рамы корпуса. Из алюминия выполнены также съёмный опорный диск, ножки-опоры в виде конусов и тонарм (9”, с регулировками прижимной силы и анти-скейтинга). В комплект поставки входит ММ-головка звукоснимателя Audio Technica AT-95E (игла – с эллиптической заточкой) и прозрачная пылезащитная крышка. Характеристики Premiera Alfa: диапазон воспроизводимых частот 20 Гц – 20 кГц; коэффициент детонации не более 0,2% DIN45507 / IEC 60386; отношение «сигнал/шум» >60 дБ. Размеры проигрывателя (ШxВxГ): 454x375x110 мм; вес 7 кг.



