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Вперёд, в «умный дом»: беби-бумеры vs миллениалы


30.03.2023 10:55

 

 

Согласно результатам исследования, проведённого в США, представители поколения беби-бумеров (люди, родившиеся в 1946-1964 гг.) быстрее других осваивают «умные» домашние технологии. Интерес к смарт-технике чаще всего вызывают видеокамеры, стриминговые устройства и акустические системы.

 

Принято считать, что, чем моложе человек, тем легче он принимает технологические новшества и тем быстрее становится активным потребителем новых устройств. То есть вероятность использования, например, голосовых помощников представителями поколения Z (1997-2012 гг.) или миллениалами (1980–2000) значительно выше, чем беби-бумерами и, тем более, людьми из так называемого молчаливого поколения (1928-1945 гг., в нашей стране их называют «шестидесятниками»). Однако результаты исследования (оно проводилось в декабре 2022 года) говорят о другом. В опросе приняли участие 2000 американцев, являющихся владельцами различных интеллектуальных домашних устройств. 63% представителей поколения Z действительно заявили, что с большим интересом относятся к подобным новинкам и с лёгкостью «принимают в семью». Тем не менее, 46% из них признались, что испытывают сложности с настройкой и использованием такой техники. Зато 66% опрошенных беби-бумеров (если верить их ответам) разобрались в работе нового устройства моментально и не испытывают никаких сложностей с эксплуатацией «умных» гаджетов. Выяснилось также, что больше и дольше всего сопротивляются проникновению «умных» технологий в их жизнь представители поколения миллениалов. Отвечая на вопрос, с чего началось их знакомство с «умным домом», респонденты чаще всего упоминали смарт-камеры (18%), потоковые устройства (16%) и акустические системы (12%); 54% участников отметили, что эти устройства были им подарены. При этом перечень устройств отсутствовал, участники опроса должны были сами назвать ту или иную товарную категорию.

 

Вызывает недоумение тот факт, что в опросе не участвовало «поколение X» (люди, родившиеся в период с 1965 по 1980 год); вероятно, исследователи сочли, что ответы представителей средней из пяти возрастных групп не окажут заметного влияния на результаты. Молчаливое поколение, кстати, тоже не спросили, и тут остаётся только гадать: или, привыкнув к их молчанию, от них и не ждали ответов, или, по данным Google Nest (инициатор опроса), в этой группе слишком мало тех, кто пользуется «умной» домашней техникой…

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