Впервые: Dolby Atmos для авто

26.03.2021 12:47

Американская компания Lucid Motors, выпускающая электромобили, представила первую в мире автомобильную аудио систему Dolby Atmos. Официальное заявление было сделано на медиафестивале SXSW, ежегодно проходящем в городе Остин, штат Техас.



Система, разработанная в партнёрстве с Dolby, интегрируется в фирменные седаны премиум-класса Lucid Air. Устанавливаемый в электромобили комплект, которому создатели дали название Surreal Sound, состоит из 21 динамика – как и в кинозале, они размещаются перед слушателями, позади, по бокам, а также встраиваются в потолок. Утверждается, что, находясь в автомобиле, оснащённом такой системой, водитель и пассажиры будут испытывать те же ощущения, что и в кинотеатре при прослушивании саундтреков, записанных в формате Dolby Atmos. В дополнение к традиционным для автомобильной аудиосистемы функциям, Surreal Sound звуком оповещает водителя о ситуации на дороге, подаёт различные предупреждающие сигналы и т.п.



Начало продаж «долби-атмос-мобилей» запланировано на вторую половину 2021 года.