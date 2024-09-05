Впервые: саундбар с технологией Dirac Live Room Correction

05.09.2024 11:10

Система коррекции акустики помещения Dirac Live Room Correction теперь доступна и для саундбаров: первое устройство с поддержкой этой технологии выпустила компания Klipsch.



Саундбар Flexus Core 300 разработан совместно инженерами обеих компаний и стал первым саундбаром с технологией Dirac Live Room Correction, ранее доступной только в High End ресиверах и усилителях. Благодаря этой технологии качество звучания саундбара значительно повышается – даже в далёких от идеальных условиях обычных жилых пространств. В Dirac надеются, что внедрение Live Room Correction в такие устройства, как саундбары, позволит компании расширить долю рынка и увеличить количество пользователей, привлечённых новым эффективным решением по доступной цене.



Саундбар Klipsch Flexus Core 300 в конфигурации 5.1.2 обеспечивает звучание Dolby Atmos благодаря расположенным на передней панели устройства четырём драйверам 2,25", четырём мощным басовикам 4" и рупорному твитеру – они выполняют роль фронтальных surround-каналов и центрального канала – а также паре излучающих вверх широкополосных динамиков 2,25" (используются в качестве тыловых surround-каналов). Саундбар поддерживает Airplay 2, Spotify и Chromecast; его можно подключать к фирменным беспроводным колонкам Flexus Surround 200 и беспроводным сабвуферам (одному или двум) Sub 200.



