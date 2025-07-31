Впервые в истории KEF: саундбар XIO

31.07.2025 10:00

В начале июля компания KEF представила принципиально новый для бренда продукт – 5.1.2-канальный саундбар XIO. В конструкции новинки используются фирменные точечные источники звука Uni-Q MX и басовики P185 LF.

High End устройство комплектуется дюжиной встроенных усилителей класса D. Саундбар поддерживает Dolby Atmos, DTS:X и Sony 360 Reality Audio. Шесть драйверов Uni-Q MX обеспечивают равномерную звуковую дисперсию, а низкочастотники P185 LF, размещённые оппозитно – глубокий мощный бас.

Технология «умного размещения» IPT (Intelligent Placement Technology) автоматически настраивает звучание саундбара в зависимости от его расположения. Звуковая панель оснащается HDMI eARC, оптическим и сабвуферным выходными разъёмами. С помощью фирменного модуля KW2 RX к саундбару можно подключить и беспроводной сабвуфер. Настройки эквалайзера включают пресеты Dialogue Mode (диалоговый режим), Night Mode (ночной режим) и Music Mode (музыкальный режим). Для управления панелью можно использовать входящий в комплект поставки пульт ДУ или приложение KEF Connect.

Саундбар поставляется с комплектом для настенного крепежа. Варианты отделки: чёрный цвет Slate Black и серебристо-серый Silver Grey. Поддержка беспроводной платформы KEF W2 обеспечивает возможность прямого стриминга с Tidal, Amazon Music, Qobuz и Deezer. Учитывая всё вышеперечисленное, у KEF XIO есть все шансы стать достойным соперником премиальных саундбаров, выпускаемых компаниями Sennheiser и Bang & Olufsen.



