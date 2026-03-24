Впервые в России: аудионовинки на Portable Hi-Fi & Audio Show 2026

24.03.2026 11:07

На выставке портативной аудиотехники Portable Hi-Fi & Audio Show 2026, которая впервые пройдёт в Москве 4 и 5 апреля, производители российского оборудования и дистрибьюторы продукции зарубежных брендов представят в том числе новинки из своего ассортимента, ранее не демонстрировавшиеся широкой публике.

В частности, компания Audeze покажет закрытые планарные наушники LCD-S20, предназначенные для работы в студийных и домашних условиях. Планарно-магнитные излучатели с фирменной технологией SLAM обеспечивают плотные, глубокие и контролируемые басы с высокой разборчивостью даже на высокой громкости. Акустически демпфированные чашки минимизируют внешние шумы и утечку сигнала. В целом звуковая подача нейтральная и детализированная, что характерно для наушников Audeze.

Matrix Audio (в России этот бренд представляет компания Barnsly Sound) привезёт на выставку полную линейку N, которая недавно пополнилась цифро-аналоговым преобразователем ND-1 с двойной архитектурой и усилителем для наушников NA-1, выполненным на дискретных компонентах по полностью балансной схеме класса А. В серию также входит цифровой транспорт NT-1, а для получения целостного звукового и интерьерного решения производитель рекомендует использовать фирменную модульную стойку Тempo DX Rack.

В числе новых разработок российских производителей – закрытые студийные наушники KONA производства Flatvox. Это универсальная модель, рассчитанная как на любительское прослушивание музыки, так и на профессиональную работу со звуком. Характер звучания наушников – нейтральный и сбалансированный; верхний диапазон «ровный, чистый и протяжённый», с высокой детализацией. Басы «звучат сдержанно и точно, лучше интегрируясь в общий музыкальный рисунок».

Организаторы выставки напоминают, что в рамках Portable Hi-Fi & Audio Show 2026 будет организована отдельная экспозиция виниловых пластинок и компакт-дисков, а также сообщают, что количество участников увеличилось. На сегодня участие подтвердили компании Audeze, Aurender, AV Report, Barnsly Sound Organization, Digital Fruits, Espace Bureau, Ferrum Audio, Fezz Audio, Flatvox, Focal, Focal Professional, Kanto Audio, Kennerton, Lisk Audio, Matrix Audio, Mudra Akustik, Patefon, Powergrip, Pult.ru, Radiotehnika, «Мантикора Винил» и «Песня Про». Список будет дополняться.