VPI Industries, Wilson Audio… кто следующий?
Социальную инициативу VPI Industries подхватил американский производитель акустических систем Wilson Audio, начав прозводство многоразовых защитных масок из углеволокна.
Недавно власти города Прово, где расположены офис и фабрика Wilson Audio, призвали владельцев 3D-принтеров помочь в создании защитных масок, которых не хватает на всех жителей. Увидев объявление, президент Дэрил Уилсон (Daryl Wilson) принял решение «перепрофилировать» имеющиеся в компании принтеры. Их два, и теперь они работают безостановочно.
Используемый материал – высококачественное углеродное волокно, материал, с которым Уилсон экспериментировал с целью найти ему применение в разрабатываемых продуктах. Маски от Wilson Audio получаются лёгкими и прочными и при регулярной замене фильтрующего тканевого элемента могут использоваться многократно. Настоящий High End. В компании планируют снабжать ими местное отделение пожарной охраны, а также полицию самого Прово и расположенного неподалёку Спрингвилля, в котором живут многие сотрудники Wilson Audio. Сама компания фукнционирует в обычном режиме. Те сотрудники, которые более других подвержены риску заболеть, были отправлены по домам; остальные продолжают выполнять свои профессиональные обязанности.
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