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VPI Industries, Wilson Audio… кто следующий?


03.04.2020 14:09

 

 

Социальную инициативу VPI Industries подхватил американский производитель акустических систем Wilson Audio, начав прозводство многоразовых защитных масок из углеволокна.

 

Недавно власти города Прово, где расположены офис и фабрика Wilson Audio, призвали владельцев 3D-принтеров помочь в создании защитных масок, которых не хватает на всех жителей. Увидев объявление, президент Дэрил Уилсон (Daryl Wilson) принял решение «перепрофилировать» имеющиеся в компании принтеры. Их два, и теперь они работают безостановочно.

 

Используемый материал – высококачественное углеродное волокно, материал, с которым Уилсон экспериментировал с целью найти ему применение в разрабатываемых продуктах. Маски от Wilson Audio получаются лёгкими и прочными и при регулярной замене фильтрующего тканевого элемента могут использоваться многократно. Настоящий High End. В компании планируют снабжать ими местное отделение пожарной охраны, а также полицию самого Прово и расположенного неподалёку Спрингвилля, в котором живут многие сотрудники Wilson Audio. Сама компания фукнционирует в обычном режиме. Те сотрудники, которые более других подвержены риску заболеть, были отправлены по домам; остальные продолжают выполнять свои профессиональные обязанности.

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