Вратарь Мануэль Нойер – амбассадор Hisense

22.04.2024 12:14

Вратарь и капитан мюнхенского футбольного клуба «Бавария» Мануэль Нойер (Manuel Neuer) стал амбассадором Hisense на УЕФА ЕВРО 2024.



Hisense выступает в качестве спонсора Чемпионата Европы под эгидой UEFA третий раз подряд. Легендарный футболист подписал контракт со всемирно известным производителем в рамках кампании «Ставшие легендой» (Beyond Glory), которая проводится в поддержку Чемпионата Европы по футболу 2024. В Hisense считают Нойера идеальной фигурой, поскольку «голкипер стоит на последней линии обороны, и в конечном итоге от его действий зависит общий успех». Как и от компании Hisense, которая «с помощью современных надёжных технологий дарит болельщикам по всему миру незабываемые впечатления и ощущение причастности к самым ярким матчам».



Мануэль Нойер является обладателем титула чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии; он 11 раз становился чемпионом Бундеслиги и пять раз получал премию «Лучший вратарь мира», учреждённую Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).