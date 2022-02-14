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«Времена года» Wilson Audio


14.02.2022 11:07

 

 

Компания Wilson Audio выпустит ограниченную партию акустических систем Chronosonic XVX. Специальная версия получила название «4 Seasons» («четыре времени года»).

 

Модель Chronosonic XVX появилась в ассортименте Wilson Audio в 2019 году. Теперь колонки можно будет приобрести в четырёх новых вариантах отделки, символизирующих времена года: Glacier Frost («морозный глетчер»), Blue Orchid («голубая орхидея»), Ember («тлеющие угли») и Deep Forest («дремучий лес»). Если с зимой и весной всё понятно (белый цвет всегда ассоциируется со снегом, а голубой – с весенним небом), лето в воображении чаще «рисуют» зелёным, а осень – багряной, а вот дизайнеры Wilson Audio почему решили поменять их местами…

 

Вместе с парой громкоговорителей покупатели получат так называемый Treasure Chest («сундук с сокровищами»). Это деревянный контейнер, в котором счастливый обладатель новых колонок обнаружит миниатюрную модель Chronosonic XVX, специальное издание «Руководства пользователя», купон со скидочным кодом, дающим право на однократную покупку в онлайн-магазине Wilson Audio, комплект фирменных подставок, набор для полировки, книгу, в которой рассказывается об истории компании, и ещё несколько подарков. Приобрести акустические системы Wilson Audio Chronosonic XVX 4 Seasons можно будет только в течение 2022 года. Розничная цена: 365 тысяч долларов США.

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