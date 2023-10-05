ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Все на Hi-Fi & High End Show!


05.10.2023 00:34

 

 

Организаторы Hi-Fi & High End Show открыли регистрацию на выставку, которая состоится 20-22 октября в московской гостинице «Альянс Бородино» (ул. Русаковская, д. 13, стр. 5). В нынешнем году мероприятие пройдёт в 27-й раз.

 

Крупнейшая российская выставка аудио- и видеотехники соберёт десятки компаний-участников и даст возможность всем любителям высококачественного аудиовидеооборудования и хорошего звука на три дня погрузиться в атмосферу праздника, послушать, как звучат лучшие аудиосистемы, ознакомиться с новейшими техническими решениями в области звука и видео. Традиционно организаторы выделят отдельный зал под экспозицию наушников и портативной аудиотехники Hi-Fi Portable; будет работать выставка-продажа виниловых пластинок Hi-Fi Vinyl; в рамках Hi-Fi & High End Show состоится вручение наград лауреатам ежегодной национальной премии Top High End.

 

Как всегда, участники и посетители смогут принять участие в обширной деловой и развлекательной программе. 20 октября состоится конференция «Интеграция мультимедийных систем в жилые пространства. Тренды и решения», где будут показаны примеры нестандартных решений для интеграции акустических систем в пространство квартиры и дома. 21 октября – день джаза, открытие фестиваля Jazz Sound. Посетители смогут сравнить звучание джазовых композиций «вживую» и на различной аппаратуре. Во главе жюри фестиваля – джазмен, участник и создатель коллективов «МосГор Трио» и «МосГор Трио плюс Сергей Головня» Яков Окунь. Также в программе: Hi-Fi квиз (21 и 22 октября, впервые в рамках выставки!) и викторины с ценными призами. В субботу 21 октября и в воскресенье 22 октября посетители смогут прослушать лекции и принять участие в мастер-классах Михаила Кучеренко (21 октября, начало в 13:00-14:00, тема «В поисках утраченного времени: оценка перспектив импортозамещения в аудио»), Виктора Горбатова (21.10, 14:00-15:00, «Винил в текущем моменте – что, как и зачем»), Михаила Борзенкова (22 октября, 12:00-13:00, «История звука: как звукозапись изменила жизнь человечества и навсегда лишила нас покоя»), Валерия Быковщенко (22.10, 14:30-15:30, «Как грамотно собрать сетап для винила»). «Академия винила» ждёт своих «студентов» с 13:00 до 14:00 в субботу 21 октября и с 15:00 до 16:30 в воскресенье 22 октября.

 

Спонсором выставки Hi-Fi & High End Show 2023 и фестиваля Jazz Sound выступил британский производитель акустических систем компания KEF. Партнёры выставки и фестиваля Jazz Sound – компании Primare, Tone Winner, Premiera. Приобрести билет на выставку (действителен на все три дня) можно на сайте мероприятия.

Связанные новости:
 Юбилей на крыше с видом на закат - 20.09.2023 00:27
 «Философия звука стерео»: лекция Михаила Кучеренко - 23.06.2023 11:22
 Hi-Fi & High End Show возвращается на Урал - 21.04.2023 14:13
 Hi-Fi & High End Show: премьера MMS Cinema - 12.10.2022 09:09
 Джазовый фестиваль на выставке Hi-Fi & High End Show - 22.09.2022 10:15
 Что покупают российские меломаны?  - 12.07.2022 10:56
 Предновогодний Vinyl Market - 22.12.2021 18:05
 «Лайвы» Hi-Fi & High End Show - 28.04.2020 11:53
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2023 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007