Все на Hi-Fi & High End Show!

05.10.2023 00:34

Организаторы Hi-Fi & High End Show открыли регистрацию на выставку, которая состоится 20-22 октября в московской гостинице «Альянс Бородино» (ул. Русаковская, д. 13, стр. 5). В нынешнем году мероприятие пройдёт в 27-й раз.



Крупнейшая российская выставка аудио- и видеотехники соберёт десятки компаний-участников и даст возможность всем любителям высококачественного аудиовидеооборудования и хорошего звука на три дня погрузиться в атмосферу праздника, послушать, как звучат лучшие аудиосистемы, ознакомиться с новейшими техническими решениями в области звука и видео. Традиционно организаторы выделят отдельный зал под экспозицию наушников и портативной аудиотехники Hi-Fi Portable; будет работать выставка-продажа виниловых пластинок Hi-Fi Vinyl; в рамках Hi-Fi & High End Show состоится вручение наград лауреатам ежегодной национальной премии Top High End.



Как всегда, участники и посетители смогут принять участие в обширной деловой и развлекательной программе. 20 октября состоится конференция «Интеграция мультимедийных систем в жилые пространства. Тренды и решения», где будут показаны примеры нестандартных решений для интеграции акустических систем в пространство квартиры и дома. 21 октября – день джаза, открытие фестиваля Jazz Sound. Посетители смогут сравнить звучание джазовых композиций «вживую» и на различной аппаратуре. Во главе жюри фестиваля – джазмен, участник и создатель коллективов «МосГор Трио» и «МосГор Трио плюс Сергей Головня» Яков Окунь. Также в программе: Hi-Fi квиз (21 и 22 октября, впервые в рамках выставки!) и викторины с ценными призами. В субботу 21 октября и в воскресенье 22 октября посетители смогут прослушать лекции и принять участие в мастер-классах Михаила Кучеренко (21 октября, начало в 13:00-14:00, тема «В поисках утраченного времени: оценка перспектив импортозамещения в аудио»), Виктора Горбатова (21.10, 14:00-15:00, «Винил в текущем моменте – что, как и зачем»), Михаила Борзенкова (22 октября, 12:00-13:00, «История звука: как звукозапись изменила жизнь человечества и навсегда лишила нас покоя»), Валерия Быковщенко (22.10, 14:30-15:30, «Как грамотно собрать сетап для винила»). «Академия винила» ждёт своих «студентов» с 13:00 до 14:00 в субботу 21 октября и с 15:00 до 16:30 в воскресенье 22 октября.



Спонсором выставки Hi-Fi & High End Show 2023 и фестиваля Jazz Sound выступил британский производитель акустических систем компания KEF. Партнёры выставки и фестиваля Jazz Sound – компании Primare, Tone Winner, Premiera. Приобрести билет на выставку (действителен на все три дня) можно на сайте мероприятия.



