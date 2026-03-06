Все на выставку в Санкт-Петербург!

06.03.2026 11:30

До выставки Hi-Fi & High End Show 2026 в Санкт-Петербурге осталось чуть больше недели; она будет проходить 14 и 15 марта в гостинице «Express Sadovaya» (Садовая ул., 62).

Мы приглашаем вас на объединённую экспозицию портала AVREPORT и программы «СтереоПравда», которая займёт комнату №2076. Будем очень рады лично встретиться с нашими читателями, зрителями и подписчиками и дать вам возможность послушать великолепную – и очень оригинальную – аудиосистему, которая полностью соответствует звуковой философии Михаила Кучеренко. Пока больше ничего не скажем... о том, какие аудиокомпоненты входят в её состав, вы узнаете на выставке.

Как всегда, посетителей ожидает насыщенная выставочная и деловая программа, в том числе семинар, который проведёт Михаил Кучеренко; кроме того, Михаил выступит модератором «круглого стола» с российскими производителями аудиотехники. А на нашем стенде вы сможете пообщаться с ним лицом к лицу и задать свои вопросы. Для тех, кто не приедет в Санкт-Петербург, мы традиционно подготовим большой видеорепортаж с выставки; следите за нашими новостями!



