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Все в сад!


06.07.2021 01:09

 

 

Очередное исследование, подтверждающее рост числа уличных аудио-видео инсталляционных проектов, провели в США. И в очередной раз исследователи убедились в том, что главным движущим фактором стала пандемия.

 

Те, кто не мог позволить себе отдыхать в собственном саду, устремились в общественные парки: например, в Пенсильвании число их посетителей выросло на 27% – с 37 миллионов человек в 2019 году до 47 миллионов в 2020.

 

Счастливые обладатели собственных домов предпочитают в них же оставаться – точнее, всё больше времени проводят в саду или на открытой веранде; а чтобы не было скучно, оборудуют их телевизорами и акустическими системами.
Число проектов по благоустройству придомовых территорий стремительно растёт. Интересная статистика: почти втрое выросло не только количество построенных террас, но и число домовладельцев, которые… установили заборы, создав тем самым некое подобие уединённости и более комфортные условия для отдыха на открытом воздухе. Эксперты полагают, что тенденция пойдёт на спад с возвращением к нормальной жизни, но не раньше, чем через полгода-год после того, как пандемия отступит.

 

Специалисты единодушны в том, что рынок «умных домов» много выиграл от ситуации, в которой люди вынуждены оставаться дома. Потребители приближают будущее, сами того не замечая, вкладывая средства в новые технологии, которые раньше их мало интересовали. Меняется и отношение к привычным вещам: если раньше человек довольствовался парой колонок, висящих под навесом террасы, теперь ему хочется установить сателлиты по всему участку, чтобы слушать музыку или новости, перемещаясь по саду, а не сидя на одном месте. А кто-то задумался о том, чтобы наконец повесить всепогодный телевизор – или заменить имеющийся на устройство большего размера. Люди стали проводить на придомовой территории больше времени, и потому хотят сделать её более удобной и//или безопасной.

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