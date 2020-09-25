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Всем сестрам по серьгам… и по AirPods


25.09.2020 09:48

 

 

Действительно ли владельцы наушников-вкладышей Apple AirPods так часто их теряют, или производители всевозможных аксессуаров, помогающих этих потерь избежать, пытаются «снять сливки» и заработать на популярном гаджете, неизвестно. Но факт остаётся фактом – новинки, которые их создатели провозглашают «спасением» для рассеянных и забывчивых, появляются с завидной регулярностью.

 

Одна из них – творение дизайнера ювелирных изделий Сухани Парех (Suhani Parekh), креативного директора лондонского бренда MISHO. Недавно Сухани разработала серию украшений, которые помогают удерживать на месте миниатюрные наушники Apple. Как утверждает дизайнер, она тоже потеряла один из своих AirPods, после чего ей в голову и пришла необычная идея…

 

Парех придумала три вида украшений, которые можно носить как обычные серьги, а можно использовать в качестве своего рода «замков» для наушников, надёжно удерживающих их на месте. Серьги Pebble Pods, Minimal/Active Tall Pods и Minimal/Active Tiny Pods сделаны из позолоченного серебра.

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