Всепогодные дисплеи Peerless-AV: что нам снег, что нам зной…

06.02.2020 10:56

Peerless-AV опубликовала обновлённую информацию о фирменных разработках, которые будут показаны на стенде 12-F90 в рамках выставки ISE 2020, которая начнёт свою работу в Амстердаме 11 февраля.

Как уже сообщалось, центром экспозиции станет изогнутая видеостена 5х5, созданная на базе модулей InfiLED DB. Peerless-AV предлагает уникальную консультационную программу SEAMLESS с широкими возможностями дизайна и интеграции таких светодиодных видеостен.

Кроме того, Peerless-AV привезёт в Амстердам всепогодный 4K телевизор с диагональю 86” UltraView UV862, также весь ассортимент всепогодных дисплеев Xtreme High Bright. Для демонстрации полной герметичности уникальной конструкции дисплеев и их устойчивости к проникновению воды и пыли на стенде будут выстроены действующие пылевой бункер и стенд для погружения в воду.

Из других продуктов компании на стенде будет показана новая мобильная стойка и поворотное крепление для 65-дюймового Samsung FLIP; экструзионные решения для систем видеоконференций, а также универсальное крепление, идеально подходящее для монтажа дисплеев на круглых колоннах разных диаметров. На открытой площадке посетители выставки увидят всепогодный киоск Smart City, а также всепогодный информационный тотем с индивидуальным дизайном.

Те, кто ещё не зарегистрировался на сайте выставки, могут получить бесплатный пригласительный билет, указав при онлайн-регистрации промо-код от Peerless-AV: 705303.