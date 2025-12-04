Вся мощь Celestion – в новом вуфере TSQ2460

04.12.2025 14:38

Компания Celestion объявила о начале продаж нового басового драйвера TSQ2460. Это ультрамощный басовик диаметром 24 дюйма, с неодимовым магнитом; он станет новым флагманом фирменной серии Ten Squared (TSQ).



В линейку входят пять моделей низкочастотных динамиков, разработанных для использования в отдельных сабвуферах или басовых модулях двух- и трёхполосных акустических систем. Помимо TSQ2460, это 21-дюймовый TSQ2145, 18-дюймовый TSQ1845, а также TSQ1535 (15”) и TSQ1230 (12”). Характеристики нового флагмана: впечатляющие 4800 Вт номинальной мощности и чувствительность 98 дБ.



Диаметр звуковой катушки TSQ2460: 152 мм (6”). Особая система вентиляции (PTV, Precision Tuned Venting) обеспечивает постоянное и высокоэффективное охлаждение катушки во всём диапазоне частот, благодаря чему увеличивается мощность и срок службы динамика. Как утверждает производитель, TSQ2460 сохраняет стабильность характеристик даже при максимальном ходе диффузора и после сотен часов работы. В драйвере используется реконфигурированный магнитный узел (Reconfigured Magnet Assembly), который обеспечивает значительно больший ход диффузора, а уникальная конструкция подвеса предотвращает потерю жёсткости при больших нагрузках.