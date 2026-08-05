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Всё ещё лето…


05.08.2026 11:38

 

 

…и, значит, танцы на пляже, пикники на природе – или просто тёплый вечер на дачной веранде, проведённый за просмотром знакомого наизусть старого фильма. Об отличном настроении вы позаботитесь сами, а для музыки и кино есть пять новых аудиосистем Hyundai, недавно пополнивших ассортимент российской дистрибьюторской компании Merlion.

 

Новинки – два саундбара, H-HA660 и H-HA622, музыкальные центры Select H-MC1242 и H-MC1213 и портативная колонка H-PS1007. Звуковая панель H-HA660 поставляется в комплекте с беспроводным сабвуфером; компактный саудбар H-HA622 в конфигурации 2.0, с HDMI, USB, оптическим входом и Bluetooth-подключением – универсальное решение для повседневного использования.

 

Музыкальные центры Select H-MC1242 и H-MC1213 поддерживают беспроводное подключение по Bluetooth; благодаря функции True Wireless Stereo два одинаковых устройства можно объединить. Суммарная мощность пяти динамиков переносной колонки Select H-MC1242 – 160 Вт (300 Вт на пике), у новинки есть микрофонный вход и эквалайзер. Более компактная H-MC1213 с двумя динамиками выдаёт 20 Вт (пиковая мощность – 50 Вт), поддерживает USB и карты памяти microSD, оснащена встроенным FM-тюнером и рассчитана на 10 часов автономной работы. Портативная колонка H-PS1007 имеет защиту от влаги (IPX5) и RGB-подсветку. Мощность устройства – 60 Вт, две колонки можно объединить в стереопару. Время автономной работы – 5 часов, время зарядки – 3 часа.

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