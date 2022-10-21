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Всё лучшее в Cabasse…


21.10.2022 12:23

 

 

…воплощено, по мнению разработчиков, в новинке, получившей название Rialto – беспроводной компактной полочной акустической системе с элегантной «внешностью».

 

Cabasse Rialto позиционируется как модель, которую можно использовать и в Hi-Fi режиме, и для усиления звука телевизора, и в качестве компьютерных колонок. Имя, которое в Cabasse дали новинке (Риалто – мост в Венеции, основная и старейшая переправа через Гранд-Канал к площади Сан-Марко), «символизирует историческую связь между традиционным Hi-Fi и современными возможностями подключения», а у новых Rialto они действительно весьма широки: Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, Optical SPDIF, Analog RCA, USB, TV jack. Производитель утверждает, что, несмотря на весьма скромные габариты, Rialto обладают большим потенциалом, способны выдавать мощный динамичный звук высокого разрешения с отличной передачей вокала и равномерным заполнением пространства. Основные характеристики новинки: максимальная громкость 121 дБ (пиковая, в стерео режиме); АЧХ 30 Гц – 27 кГц. Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, AAC, WMA, AIFF, FLAC, ALAC, Ogg, Vorbis, DSD 64/128, WMA lossless.

 

Глубину и точность басов обеспечивают фирменные патентованные 17-сантиметровые басовики HELD с высокой амплитудой и чрезвычайно низким уровнем искажений. Ещё одно изобретение инженеров Cabasse, технология DEAP (дословно «цифровое улучшение акустических характеристик») – залог эффективного взаимодействия динамиков и усилительной секции: динамическая многополосная обработка сигнала с контурами обратной связи позволяет использовать всю доступную мощность усилителя для воспроизведения без искажений. Персонифицированная настройка звучания доступна черз приложение Cabasse Stream Control. На мастер-колонке расположен сенсорный управляющий экран, с помощью которого можно менять громкость воспроизведения, выбирать источники сигнала, добавлять радиостанции и т.п. На цветном ЖК-дисплее отображаются обложки воспроизводимых альбомов. Варианты отделки корпусов громкоговорителей Rialto: белый или чёрный; грили – металлические, на магнитах.

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