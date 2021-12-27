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Всё о Kimber Kable – на русском языке


27.12.2021 10:24

 

 

Российский дистрибьютор решений для построения домашних кинозалов компания MMS Cinema запустила русскоязычный сайт, посвящённый продукции американского производителя Kimber Kable.

 

Партнёрское соглашение между двумя компаниями было заключено в июне нынешнего года. Кабели, выпускаемые под торговой маркой Kimber Kable – акустические, аналоговые и цифровые межблочные, силовые, кабели для наушников –пользуются большой популярностью во всём мире благодаря качественным материалам, нечувствительности к внешним наводкам и широкому ассортименту. Известные производители акустических систем используют Kimber Kable для внутренней разводки своих громкоговорителей.

 

Новый сайт содержит подробную информацию о выпускаемых моделях Kimber Kable. Потребители смогут выбрать кабели по типу и серии, ознакомиться с их характеристиками, узнать цену, сделать заказ, подписаться на рассылку, чтобы получать информацию о скидках и спецпредложениях.

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